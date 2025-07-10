Президент Сальвадора отозвал посла из Мексики

Президент Сальвадора Найиб Букеле принял решение отозвать своего посла из Мехико для консультаций после заявлений министра общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омара Гарсии Харфуша о том, что перехваченный властями в мексиканском штате Колима легкомоторный самолет с наркотиками прибыл с территории Сальвадора. Об этом сообщает ТАСС.

Букеле подчеркнул, что Сальвадор не укрывает преступников и не терпит наркотрафик. По его словам, страна также не позволит втянуть ее в операции, к которым она не имеет отношения.

Президент Сальвадора потребовал от правительства Мексики немедленного разъяснения, а также опроворжения заявления, сделанного Гарсией Харфушем.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов впервые ввели санкции против трех мексиканских банков за содействие наркокартелям.

Санкции введены в отношении банков CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa. Они отмывали деньги для картелей «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо» и переводили финансовые средства компаниям в Китае, откуда поступали компоненты для синтетических наркотиков.

Ранее в Сальвадоре перехватили лодку с кокаином на $50 млн.