Трамп попал в неловкую ситуацию на встрече с президентом Либерии

Американский лидер Дональд Трамп поинтересовался у президента Либерии Джозефа Боакаи, где он так хорошо выучил английский язык, который является государственным в обеих странах. Трансляцию встречи вел телеканал CNN.

«Такой хороший английский, где вы научились так красиво разговаривать, в Либерии? За этим столом есть люди, которые и близко так хорошо не разговаривают», — поинтересовался глава Белого дома у Боакая.

Либерийский лидер, не зная, что ответить на этот вопрос, поскольку в этой африканской стране официальным языком является английский, ответил: «В Либерии».

В мае Трамп устроил «засаду» на своего южноафриканского коллегу Сирила Рамафосу, похожую на скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Встреча прошла не так бурно, как с украинским лидером, но выглядела как «заранее спланированная засада, особенно когда Трамп попросил приглушить свет в Овальном кабинете, чтобы показать видео с подстрекательскими высказываниями южноафриканских политиков».

Ранее американские СМИ рассказали об одержимости Трампа одной идеей.