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Американские СМИ рассказали об одержимости Трампа одной идеей

Politico: Трамп одержим идеей разговора с Си Цзиньпином
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп «одержим идеей» провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы урегулировать спорные моменты между США и Китаем. Об этом пишет американская газета Politico.

«(Трамп — «Газета.Ru») одержим идеей проведения телефонного разговора с Си Цзиньпином», — говорится в сообщении издания.

Американский лидер убежден в том, что телефонный разговор глав государств поможет решить глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщили источники Politico.

При этом та же газета ранее писала, что Си Цзиньпин пока не встречается с Трампом из-за «шоу» с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Ранее Трамп на встрече с Рамафосой задался вопросом «какого черта Зеленский делал в Африке».

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