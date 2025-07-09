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Хуситы захватили членов экипажа сухогруза после атаки в Красном море

Посольство США в Йемене: хуситы захватили выживших моряков сухогруза Eternity C
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Reuters

Члены экипажа греческого сухогруза Eternity C, атакованного йеменскими повстанцами «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море, захвачены в плен. Об этом заявило посольство США в Йемене, потребовавшее немедленного освобождения моряков, передает ТАСС.

По данным дипмиссии, судно получило критические повреждения и затонуло. Хуситы препятствовали эвакуации, захватив выживших. В посольстве подчеркнули, что инцидент подтверждает основания для признания группировки террористической организацией.

Днем 9 июля сообщалось, что судно Eternity C затонуло. Отмечается, что ведутся работы по спасению находившихся на корабле людей. По словам источников, минимум пять человек были спасены.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия обороны страны начала новую военную операцию против «Ансар Аллах». По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы пообещали атаковать силы США в Красном море.

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