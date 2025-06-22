Йеменские хуситы пообещали атаковать силы США в Красном море

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» начнут атаки на силы Соединенных Штатов в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти в интервью телеканалу Al Jazeera.

«На первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море», — сказал представитель хуситов.

По его словам, хуситы будут расширять масштабы конфликта, пока агрессия против Ирана не прекратится.

Он также добавил, что соглашение между Соединенными Штатами и йеменскими повстанцами о перемирии теперь утратило силу. В начале мая администрация США и хуситы при посредничестве Омана договорились о прекращении огня. Мятежники взяли обязательство не атаковать американские военные корабли после того, как Соединенные Штаты прекратили наносить удары по территории Йемена.

Ночью 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Он назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну». Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

Ранее Иран потребовал экстренного заседания совета управляющих МАГАТЭ.