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В США резко раскритиковали Зеленского за подавление политической оппозиции

Адвокат Амстердам: лишение гражданства – стратегия Зеленского против оппозиции
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Suzanne Plunkett/Reuters

Лишение митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия гражданства Украины входит в рамки стратегии украинского лидера Владимира Зеленского по подавлению политической оппозиции. Об этом заявил в американский адвокат Роберт Амстердам, текст заявления доступен на сайте компании Amsterdam & Partners.

«Практика лишения гражданства стала отличительной чертой более широкой стратегии... Зеленского по подавлению политической оппозиции», — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что поступок Зеленского стал грубым нарушением национальных и международных правовых норм.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский указом лишил митрополита УПЦ Онуфрия украинского гражданства.

В прошлом году украинский лидер подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог сравнил Зеленского с Иудой после лишения гражданства митрополита Онуфрия.

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