Экс-депутат Рады рассказал, каким бизнесом занимается посол Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова занималась за океаном не защитой интересов своей страны, а развитием бизнеса. Об этом в интервью aif.ru сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Все знают, что она не занимается посольством. У нее там есть сеть кафе, которыми она занимается. И это занимает почти все ее время. Больше того, даже на сайте посольства Украины в Соединенных Штатах иногда даже рекламу выставляли этого частного бизнеса», — рассказал политик.

После увольнения Маркарова не вернется на Украину, а продолжит свой бизнес, уверен Царев.

Накануне британская газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона Маркарову. По данным издания, дипломат близка к Демократической партии и подвергалась критике со стороны республиканцев. Ее отстранение — попытка Зеленского задобрить главу Белого дома во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Ранее стало известно, что Украина планирует заменить послов в 20 странах.