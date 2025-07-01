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Путин встретится с врио главы Тамбовской области

Путин проведет встречу с врио главы Тамбовской области Первышовым
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globalkras.ru

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 июля, проведет встречу с врио губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

Это будет первая встреча с Путиным, на которой Первышов доложит о ходе своей работы в регионе. Она пройдет в Кремле.

Пресс-секретарь также рассказал, что у президента 1 июля не будет крупных публичных мероприятий.

День достаточно рутинный с точки зрения обычных внутренних встреч и совещаний, добавил Песков.

В октябре 2022 года Первышов подал заявление на участие в военной операции. Он проходил службу в бригаде БАРС «Каскад». После этого он был участником первого потока программы «Время героев», проходил стажировку в правительстве Москвы.

4 ноября 2024 года указом президента был назначен врио главы Тамбовской области. Он сменил в должности руководителя региона Максима Егорова.

На прошлой неделе Путин встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко во Дворце независимости в Минске, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Ким Чен Ын передал Путину и россиянам теплые пожелания через министра культуры.

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