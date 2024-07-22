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Путин провел встречу с генгдиректором «Русгидро» Хмариным

Путин обсудил с гендиректором «Русгидро» результаты работы холдинга

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным директором «Русгидро» Виктором Хмариным. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль/ Новости».

В ходе встречи Хмарин рассказал о результатах работы энергохолдинга, в том числе о строительстве 500 км линий электропередачи на Чукотке, а также вводе в эксплуатацию Красногорской малой ГЭС-1 в Карачаево-Черкесии и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2.

«В планах компании – до 2028 года ввести около 2,5 ГВт электрической мощности и построить две гидростанции на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

До этого Путин говорил, что правительство РФ обсуждает идею о возможном переносе головных структур крупнейших госкорпораций в регионы.

По его словам, в России имеется удачный пример подобного переноса — так, штаб-квартира компании «Русгидро» недавно переехала из Москвы в Красноярск.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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