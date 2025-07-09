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В Госдуме уличили Мерца в желании сорвать переговоры России и Украины

Слуцкий: Мерц вслед за Джонсоном пытается сорвать переговоры России и Украины
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «перенял эстафету у бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона» и решил сорвать переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Мерц с трибуны Бундестага «бросается абсолютно лживыми обвинениями» в адрес России. По словам Слуцкого, немецкий канцлер обвиняет РФ в том, что она использует военную силу, чтобы якобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны, а также уничтожить политическую свободу всей Европы.

«Полная чушь и откровенный обман», — написал Слуцкий.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла об отсутствии планов нападать на Европу. По его словам, Мерц, Макрон, Стармер и другие европейские лидеры сами разрушают мир, наращивая гонку вооружений и подталкивая страны к масштабному противостоянию России.

9 июля Мерц заявил, что дипломатические средства для разрешения украинского конфликта исчерпаны. Канцлер ФРГ пообещал продолжать поддерживать борьбу украинских властей с «российской агрессией».

Ранее в Европе назвали условия для наступления мира на Украине.

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