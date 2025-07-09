На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет получить миллиарды евро от ЕС до конца года

Минфин: Украина надеется получить от ЕС еще 20,1 млрд евро до конца этого года
true
true
true
close
Global Look Press

Украина планирует до конца года получить около 20 млрд евро от Евросоюза в качестве помощи. Об этом сообщило министерство финансов Украины.

«До конца года правительство Украины планирует получить от ЕС еще 20,1 млрд евро бюджетной поддержки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве, бюджетная поддержка от Евросоюза Украине за три года достигла 52,5 млрд евро.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в британском парламенте заявил, что европейцы «никогда не оставят Украину», и созданная «коалиция желающих» является к этому сигналом.

Макрон подчеркнул, что всякий раз, когда Россия продвигается на Украине, то угроза якобы приближается к Европе. Он также отметил, что Европа не примет теории о том, что более сильный — прав.

Ранее Мерц заявил об исчерпании средств дипломатии в урегулировании на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами