Политолог назвал страну, из которой Запад делает «новую Украину»

Из Армении последние пять лет пытаются сделать «новую Украину». Такое мнение выразил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с RT.

Политолог обратил внимание на то, что сейчас в Армении, так же, как и на Украине, уничтожается влияние русской культуры и языка, запрещаются русскоязычные телевизионные каналы. Кроме того, Солонников заявил, что в республике арестовывают всех, кто хоть как-то связан с Россией.

«Никто не скрывал, что Пашинян приведен к власти различными западными НКО и фондами, точно теми же, кто финансировал Майдан 2014 года на Украине. Сценарий похожий», — сказал эксперт.

До этого задержанный в Ереване российский бизнесмен Самвел Карапетян обвинил власти Армении в желании поскорее избавиться от России. Он отметил, что они, пытаясь досадить РФ, превратили страну в эпицентр геополитического противостояния.

Карапетян сообщил, что власти Армении начали громко взывать к ЕС и даже рассматривали сценарий превращения страны в вилайет (территориально-административную единицу). Тем же временем, как отметил бизнесмен, они «посылают гонцов» в Россию и пытаются убедить ее в своей лояльности.

Ранее в МИД России прокомментировали запрет на въезд в Армению некоторым россиянам.