Политолог объяснил, почему Зеленский решил сменить послов в 20 странах

Украинский лидер Владимир Зеленский заменой послов в 20 странах планирует усилить прокиевские настроения в Европе, а также руками дипломатов вывести свои капиталы в офшоры. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Смена глав диппредставительств в Северной Европе происходит, в том числе в рамках борьбы с негативным наследием, которое оставил предыдущий украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Зеленский хочет улучшить репутацию Киева. Но я думаю, у него это не получится, поскольку на Украине сейчас просто нет профессиональных дипломатов», — считает эксперт.

Что касается смены посла Украины в США Оксаны Маркаровой, не исключено, что ее место займет премьер страны Денис Шмыгаль. По замыслу Киева, он имеет шансы улучшить отношения с Вашингтоном, добавил Скачко.

Как сообщает «Общественное» со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу, власти страны намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также государствах G7 и G20.

Накануне британская газета Financial Times сообщила, что Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему отозвать из Вашингтона Маркарову. По данным издания, дипломат близка к Демократической партии США и подвергалась критике со стороны республиканцев. Ее отстранение — попытка Зеленского задобрить главу Белого дома во время приостановки поставок вооружений Киеву.

Ранее Зеленский поручил министру обороны Украины и главкому ВСУ активизировать контакты с США.