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Зеленский поручил министру обороны Украины и главкому ВСУ активизировать контакты с США

Зеленский поручил Умерову и Сырскому активизировать все контакты с США
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министру обороны страны Рустему Умерову и главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому активизировать все контакты с Соединенными Штатами. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, сейчас существуют все необходимые политические заявления и решения, необходимо их как можно быстрее реализовать для защиты людей и украинских позиций. В первую очередь это касается систем противовоздушной обороны, а также других элементов поставки от американской стороны.

Зеленский подчеркнул, что ожидает результатов контактов с США в ближайшее время.

До этого президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что одобрил отправку «оборонительного оружия» на Украину.

8 июля Трамп пообещал Зеленскому немедленно передать Вооруженным силам Украины 10 ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot и помочь найти другие способы поставок.

При этом в Пентагоне подтвердили информацию, заявив, что Киеву направят дополнительное оборонительное оружие, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока идет работа над обеспечением прочного мира.

Ранее политолог не исключил возобновления поставок оружия США Киеву после ревизии.

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