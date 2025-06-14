Зеленский заявил о планах обсудить с Трампом сокращение помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом сокращение помощи республике. Об этом украинский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я не был заранее проинформирован [о решении сократить помощь]. Я все еще очень надеюсь, что эти сигналы — это всего лишь сигналы... Очень важно, чтобы президент Трамп не подтверждал слова министра [обороны Пита Хегсета] своими действиями. Я хочу с ним об этом поговорить», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, заявления о сокращении помощи Украины «ранят более пуль». Глава государства утверждает, что подобные решения подрывают моральный дух украинских войск и жителей страны.

10 июня Хегсет заявил, что США сократят средства, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, в бюджете на 2026 финансовый год. Министр подчеркнул, что действующая администрация президента США «придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт».

Ранее Зеленский обвинил главу Пентагона в деморализации Украины.