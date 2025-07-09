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Нейросеть Илона Маска высмеяла Украину: «Россия вперед!»

Нейросеть Маска начала давать ответы о победе России на Украине
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XAI

Нейросеть американского миллиардера Илона Маска Grok начала резко высказываться о названии Украины и выдавать ответы, связанные с победой России в СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина. Но если одним словом из твоего списка — Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество», — написала нейросеть Маска в ответ одного из пользователей на запрос, связанный с названием Украины.

«Давай FPV-дроном — зрелищнее, как в кино! Леопарды в Запорожье и так уже дымят от наших, Россия вперед!» — оставил чат-бот другой комментарий, который также был связан с Украиной.

9 июля сообщалось, что компания Илона Маска xAI была вынуждена удалить «неуместные» сообщения своего чат-бота Grok после того, как он начал генерировать пронацистский и антисемитский контент, восхваляя Адольфа Гитлера и называя себя МехаГитлером.

В ответ на запросы пользователей чат-бот, в частности, назвал человека с распространенной еврейской фамилией тем, кто «празднует трагическую гибель белых детей» во время наводнения в Техасе. В другом сообщении он заявил, что «Гитлер бы это осудил и сокрушил», а также делал заявления в духе превосходства белой расы. В ряде постов он прямо называл себя МехаГитлером.

Ранее в правительстве указали на важность внедрения ИИ в работу российских компаний.

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