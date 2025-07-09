В МИД объяснили причины шума во время брифинга Захаровой

ТАСС: посторонний шум во время брифинга Захаровой был связан с аварией в здании

Посторонний шум, который возник во время брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, был связан с аварией в здании первого корпуса министерства. Об этом ТАСС сообщил источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России.

«Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после этого в здании, где проходил брифинг, включились системы пожаротушения.

9 июля Захарова была вынуждена ненадолго прервать брифинг из-за постороннего шума. Дипломат решила прерваться до устранения проблемы. Спустя пять минут мешавший мероприятию звук выключился, и Захарова смогла продолжить свое выступление.

В ноябре прошлого года еженедельный брифинг Захаровой также был на время прерван из-за раздавшегося телефонного звонка. Дипломат подняла трубку и услышала на той стороне приказ не давать никаких комментариев на тему удара баллистическими ракетами. После этого представитель МИД поблагодарила звонившего и продолжила отвечать на вопросы.

Ранее Захарова заявила, что Украина пытается сорвать переговоры с РФ.