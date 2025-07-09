Глава МАГАТЭ заявил, что Германия может быстро создать свое ядерное оружие

Глава МАГАТЭ Гросси: ФРГ могла бы за месяцы создать ядерное оружие

Германия в течение нескольких месяцев могла бы создать свое ядерное оружие. Об этом изданию Rzeczpospolita заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Очень мало. Возможно, это будет вопросом месяцев», — подчеркнул Гросси, отвечая на вопрос, сколько времени нужно будет ФРГ для создания ядерного оружия.

По словам главы агентства, Германия обладает как необходимыми технологиями, так и материалами.

До этого председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что затеянная главой правительства ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация страны открывает ящик Пандоры.

Сенатор отметил, что в Германии уже раздаются призывы о ядерном вооружении. Руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан во время выступления в бундестаге потребовал представить ФРГ доступ к ядерному потенциалу Франции или Великобритании.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.