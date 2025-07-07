На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде назвали «ящиком Пандоры» ядерное оружие для Германии

Пушков: милитаризация Германии является ящиком Пандоры
close
Jens Meyer/AP

Затеянная главой правительства ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация страны открывает ящик Пандоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в Германии уже раздаются призывы о ядерном вооружении. Руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан во время выступления в бундестаге потребовал представить ФРГ доступ к ядерному потенциалу Франции или Великобритании.

Пушков подчеркнул, что Шпан возглавляет фракцию правящей в Германии партии, лидером которой является канцлер Мерц. Поэтому заявление Шпана не может восприниматься несерьезно: то, что у него на языке, у Мерца на уме.

По словам сенатора, милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего рейха) открывает подлинный «ящик Пандоры».

1 июля Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита.

29 июня глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии. По мнению политика, американское вооружение не является достаточным для защиты страны.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами