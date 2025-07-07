В Совфеде назвали «ящиком Пандоры» ядерное оружие для Германии

Затеянная главой правительства ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация страны открывает ящик Пандоры. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что в Германии уже раздаются призывы о ядерном вооружении. Руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан во время выступления в бундестаге потребовал представить ФРГ доступ к ядерному потенциалу Франции или Великобритании.

Пушков подчеркнул, что Шпан возглавляет фракцию правящей в Германии партии, лидером которой является канцлер Мерц. Поэтому заявление Шпана не может восприниматься несерьезно: то, что у него на языке, у Мерца на уме.

По словам сенатора, милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего рейха) открывает подлинный «ящик Пандоры».

1 июля Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита.

29 июня глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Шпан призвал дать Германии доступ к ядерному оружию Франции и Британии. По мнению политика, американское вооружение не является достаточным для защиты страны.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.