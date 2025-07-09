Володин вспомнил о «скрытых большевиках» после извинений Решетникова в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращаясь к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, заявил, что в правительстве России под видом либералов иногда работают «скрытые большевики». Об этом пишет РБК.

Володин высказался в адрес Решетникова на пленарном заседании нижней палаты парламента после того, как министр начал извиняться перед депутатами Госдумы за возможные ошибки в своем первом законопроекте.

«Я извиняюсь за какие-то процедурные нюансы, потому что первый закон, который я представляю в Государственной Думе», — сказал Решетников.

Володин призвал министра не извиняться, а вместо этого лучше разобраться в регламенте. Он подчеркнул, что демократические процедуры должны строго соблюдаться, особенно представителями либерального крыла.

«А у нас, получается, как будто в правительство либерал приходит, а на самом деле это скрытый большевик», — отметил Володин.

В продолжении председатель Госдумы вспомнил Анатолия Чубайса, который в 90-х занимал сразу две высокопоставленные должности в правительстве: был вице-премьером и министром финансов. Володин призвал Решетникова учиться на ошибках прошлого, чтобы не допускать их в будущем.

9 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект Решетникова о платформенной экономике. Он регулирует деятельность цифровых платформ, которые выступают посредниками при совершении сделок и позволяют оплачивать товары и услуги. В частности, это касается маркетплейсов.

Ранее Решетников заявил, что российская экономика стоит на грани рецессии.