Захарова оценила отношения Москвы и Баку после задержания журналистов

Россия и Азербайджан поддерживают взаимодействие после задержания российских журналистов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, взаимодействие поддерживается на уровне правоохранительных органов.
«И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», — добавила Захарова.
МВД Азербайджана 30 июня провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.
Согласно позиции азербайджанских властей, Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозреваются в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.
6 июля Совет по правам человека призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов и предложил азербайджанским властям помощь в этом деле.
Ранее в ООН прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Баку.