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Захарова оценила отношения Москвы и Баку после задержания журналистов

Захарова: Москва в контакте с Баку по ситуации с арестованными журналистами
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия и Азербайджан поддерживают взаимодействие после задержания российских журналистов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, взаимодействие поддерживается на уровне правоохранительных органов.

«И убеждены, что все возникающие вопросы необходимо решать в партнерском ключе с задействованием имеющихся политико-дипломатических каналов», — добавила Захарова.

МВД Азербайджана 30 июня провело рейд в бакинском офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». В ходе обысков, были задержаны семь сотрудников редакции в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф‑редактор Евгений Белоусов.

Согласно позиции азербайджанских властей, Sputnik продолжал работать после аннулирования аккредитации в феврале, без официальной лицензии, и подозреваются в финансировании «незаконной деятельности», мошенничестве и отмывании средств.

6 июля Совет по правам человека призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов и предложил азербайджанским властям помощь в этом деле.

Ранее в ООН прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Баку.

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