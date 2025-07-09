Володин оценил угрозу использования пальмового масла в создании продуктов

Государственную думу беспокоит проблема использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

По его словам, поставки пальмового масла увеличиваются, его применяют в создании продуктов.

«Особенно это те продукты, которые потребляют дети. Это и мороженое, конфеты. Поэтому нас это не может не беспокоить», — заявил он.

По словам Володина, вопрос об использовании поднимали не раз и со стороны министерства экономического развития нужны конкретные предложения. В ходе выступления он призвал поручить данный вопрос комитету по контролю, а также комитету по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства, поскольку данный вопрос касается детей. Помимо этого, председатель ГД допустил участие комитета по охране здоровья в решении данного вопроса.

Он добавил, что нужно получить ответ на вопрос, пользу или вред несет пальмовое масло.

До этого диетолог Сандра Вигелене из Колледжа VIA заявила, что пальмовое масло при умеренном употреблении не опаснее других растительных жиров.

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