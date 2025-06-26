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Россиян предупредили об опасности сухих бульонных кубиков

Эксперт Джабакова: один бульонный кубик может содержать 70% дневной нормы натрия
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Pexels

Глутамат натрия (E621) — усилитель вкуса, который вызывает споры среди специалистов. Хотя он естественно присутствует в некоторых продуктах (например, в помидорах и сыре), его искусственное добавление в больших количествах, как в сухих бульонных кубиках, может привести к «синдрому китайского ресторана» (головная боль, потливость, учащенное сердцебиение у чувствительных людей), рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.

«Это привыкание к интенсивному вкусу, из-за чего натуральная еда кажется пресной. А еще это может привести к потенциальному негативному влиянию на нервную систему при регулярном избыточном потреблении (исследования продолжаются)», — объяснила эксперт.

Кроме того, один кубик может содержать до 50–70% дневной нормы натрия (избыток соли). Это повышает риски гипертонии, отеков и болезней почек.

«Некоторые компоненты (диацетил в ароматизаторах) могут быть токсичны в больших дозах. Например, пальмовое масло — источник насыщенных жиров, способствующих атеросклерозу. Трансжиры (в дешевых кубиках) — увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала она.

Отсутствие натуральных ингредиентов — несмотря на названия «говяжий» или «куриный», содержание мяса минимально или заменено гидролизованным белком, который не равноценен по пользе.

«Бульонные кубики — это ультрапереработанный продукт, который удобен, но не полезен. Их можно использовать эпизодически, но регулярное употребление (особенно при гипертонии, аллергиях или болезнях ЖКТ) не рекомендовано. Лучшая альтернатива — домашний бульон или натуральные приправы (сушеные овощи, травы, морская соль в умеренных количествах)», — резюмировала эксперт.

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