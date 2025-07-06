Врач развеяла миф об опасности пальмового масла

Пальмовое масло при умеренном употреблении не опаснее других растительных жиров. Об этом заявила диетолог Сандра Вигелене из Колледжа VIA при Орхусском университете (Дания) в интервью изданию Wellness Pulse.
По словам специалиста, различают два типа пальмового масла — нерафинированное и рафинированное. Первый вариант, получаемый из свежих плодов, сохраняет красноватый цвет за счет высокого содержания антиоксидантов, каротиноидов и витамина Е. Оно также содержит мононенасыщенные жиры и может оказывать потенциально благоприятное влияние на сердечно-сосудистую и иммунную системы.
Однако в реальности подавляющее большинство продуктов содержат не нерафинированное красное масло, а его переработанную форму — рафинированное, отбеленное и дезодорированное (RBD) масло. В его составе значительно меньше питательных веществ. Это масло отличается стабильностью при высоких температурах, нейтральным вкусом и запахом, благодаря чему широко используется в пищевой промышленности.
Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами, прежде всего пальмитиновой. Некоторые исследования показали, что она может играть роль в повышении уровня «плохого» ЛПНП-холестерина. Однако, как отметила доктор Вигелене, из-за уникального сочинения прочих жирных кислот пальмовое масло может оказывать менее выраженное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, чем предполагалось ранее.
При этом влияние на уровень триглицеридов, по данным других исследований, может быть более заметным.
Триглицериды — это простые жиры и один из наиболее важных энергетических материалов в организме человека. Они помогают телу сохранять тепло и защищают внутренние органы от механических повреждений, однако при избытке провоцируют ожирение и другие серьезные заболевания.
«Однако пальмовое масло — всего лишь один из многих компонентов рациона, — подчеркнула эксперт. — Если человек потребляет слишком много насыщенных жиров, угроза здоровью будет присутствовать вне зависимости от типа их источника».
Врач напомнила, что насыщенными жирами богаты мясо, молочные продукты и кондитерские изделия. По словам диетолога, важно учитывать не столько отдельный компонент, сколько общую структуру питания.
«Если рацион сбалансирован, а образ жизни — здоровый, периодическое употребление продуктов с пальмовым маслом не представляет опасности», – заключила специалист.
Ранее был развеян популярный миф о вреде растительных масел.