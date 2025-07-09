В МИД России усомнились в психическом здоровье генсека НАТО

Захарова: слова Рютте о РФ и КНР заставляют задуматься о его ментальном здоровье

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае вызывает недоумение и заставляет задуматься о его ментальном здоровье. Об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Измышление генсека НАТО о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, как Рютте выразился, перед неким нападением на Тайвань якобы первым делом позвонит президенту России, вызывают у нас обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте», — заявила дипломат.

5 июля Рютте заявил, что Россия якобы может помочь Китаю, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань». По его словам, китайский лидер в первую очередь обратится за помощью к Владимиру Путину, чтобы он якобы «отвлек США в Европе». По мнению генсека НАТО, чтобы не допустить этого, необходимо укреплять Североатлантический альянс и работать в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Пушков отреагировал на заявление генсека НАТО о Китае и России.