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Зеленский прибыл в Италию

Зеленский прибыл в Рим и встретился с президентом Италии Маттареллой
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим, где встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua»

Отмечается, что также у украинского лидера запланирована встреча с папой Римским Львом XIV.

10 июня 2025 года в Риме пройдет конференция по восстановлению Украины, которую будет принимать премьер-министр страны Джорджа Мэлони. Информацию о поездке Зеленского до этого не анонсировали.

В общей сложности на конференции, которая состоится с 10 по 11 июля, примут участие примерно 3500 участников, более 100 официальных делегаций, 40 международных организаций и 2000 компаний (из которых примерно 500 — итальянские). Среди гостей, помимо Зеленского, — канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Польши Дональд Туск.

На прошлой неделе, 3 июля, Зеленский приезжал с рабочим визитом в Данию. Политик прибыл в Орхус на официальную церемонию открытия председательства страны в Совете, в которой, помимо него, приняли участие премьер-министр Дании Метте Фредрикссен, король Фредерик Х и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский надел костюм на саммит НАТО.

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