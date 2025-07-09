Захарова ответила Стуббу на слова о россиянах цитатой из речи Суворова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о способности россиян переносить боль и страдания. Об этом пишет ТАСС.

«Это тот самый редкий случай за последнее время, когда я готова под этими словами буквально подписаться», — сказала Захарова.

В пример она привела цитату из речи полководца Александра Суворова, которая гласит: «Идти назад — стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали». Захарова согласилась со Стуббом, отметив, что переносить боль и страдания заложено «в нашей истории, крови, жизненной философии и вере».

До этого Александр Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и теперь мир движется к новому многополярному порядку.

По словам президента Финляндии, текущая ситуация напоминает события в мире после Первой и Второй мировых войн и Холодной войны. Политик считает, что в такой ситуации таким государствам, как Финляндия, нужны близкие союзники, которые будут вместе работать над укреплением обороны и безопасности.

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