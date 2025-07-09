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В штабе французской партии «Национальное объединение» прошли обыски

Барделла: в штабе оппозиционной партии «Национальное объединение» прошли обыски
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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Глава правой французской фракции «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в бюро партии проходят обыски. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, помимо штаб-квартиры партии, обыски проходили в офисах лидеров фракции. В ходе следственных мероприятий все электронные письма, документы и бухгалтерские записи были изъяты.

В конце июня лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о необходимости подготовки к потенциальному роспуску парламента. В обращении на своем YouTube-канале она отметила, что разобщенность в лагере президента Эммануэля Макрона создает условия для досрочных выборов.

Политик добавила, что сторонникам Макрона следует срочно преодолеть внутренние разногласия в пропрезидентском блоке.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы. Помимо этого, политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ранее французский депутат, расследовавший сделку с участием Макрона, был найден мертвым.

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