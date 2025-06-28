Ле Пен призвала готовиться к выборам во Франции

Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о необходимости подготовки к потенциальному роспуску парламента. В обращении на своем YouTube-канале она отметила, что разобщенность в лагере президента Макрона создает условия для досрочных выборов.

«Ошибочно считать, что роспуска парламента не произойдет. Мы должны быть готовы к любому развитию событий с 7 июля», — подчеркнула Ле Пен.

Политик добавила, что сторонникам Макрона следует срочно преодолеть внутренние разногласия в пропрезидентском блоке.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, помимо этого политик не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отмечается, что она не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Племянница Ле Пен и лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль рассказала, что главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» в случае, если ее не допустят к президентским выборам во Франции в 2027 году, вероятнее всего, сможет заменить лидер политического движения Жордан Барделла.

Ранее во Франции призвали к реформе ЕС под руководством правых сил.