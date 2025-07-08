Члена французской партии «Республиканцы» Оливье Марлекса обнаружили мертвым в его доме. Как сообщает France info, тело политика нашел полицейский патруль.

По информации издания, в настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств и причины смерти.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования, назвав смерть Марлекса трагическим событием, которое «повергло парламент в траур». Слова сочувствия также выразили премьер-министр Франсуа Байруэкс, экс-президент Николя Саркози и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Оливье Марлекс вел расследование в отношении возможного «акта коррупции» с участием Эммануэля Макрона при продаже компании Alstom американской корпорации General Electric. Парламентарий выдвигал предположения о том, что сделка могла быть использована для финансирования предвыборной кампании нынешнего президента Франции в 2017 году.

Ранее политолог указал на «снижение тональности» разговора Путина и Макрона.