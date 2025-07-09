Экс-стратег Трампа раскритиковал его решения по Украине и призвал к борьбе

Бывший советник президента США Стивен Бэннон раскритиковал решения американского лидера Дональда Трампа на внешнеполитическом треке, в том числе по Украине, и призвал сторонников республиканца бороться. Его слова приводит Newsweek.

«Давайте не будем впадать в уныние и говорить: «О боже, он собирается начать войну в Иране, он втягивается в Украину, он продвигает амнистию по делу Эпштейна». Да, все это так и, возможно, даже хуже», — заявил Бэннон.

В то же время он заметил, что в этом «нет ничего страшного». Экс-советник указал, что сторонники Трампа и его движения MAGA (Make America Great Again. — «Газета.Ru») находятся «в бойцовском клубе».

«А что мы делаем в бойцовском клубе? Мы сражаемся», — подчеркнул он.

Недавно Трамп признался в разочаровании из-за продолжения боевых действий Россией. При этом политик подчеркнул, что он все еще привержен продолжению усилий по урегулированию конфликта, а также повторил, что, если бы не ошибки его предшественника Джо Байдена, украинский конфликт не перешел бы в горячую фазу.

До этого глава Белого дома охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 4 июля.

Ранее глава МИД Украины призвал критически относиться к информации от США.