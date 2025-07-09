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В МИД России прокомментировали публикацию посольства ФРГ с искаженным флагом СССР

Захарова назвала фейком публикацию посольства ФРГ с ложным флагом СССР
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ужасом и антиисторическим фейком публикацию посольства ФРГ с изображением искаженного флага СССР. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Это и фейк, и это антиисторический фейк», — отметила дипломат.

Захарова обратила внимание, что немецкие дипломаты опубликовали карту как бы послевоенных границ в Европе, но при этом вместо флага СССР они использовали гибрид: с одной стороны, это был флаг Третьего рейха, с другой стороны, символ запрещенной Национал-большевистской партии (организация запрещена в России).

Накануне немецкое посольство опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным советским флагом. На ней советская зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне. При этом на флаге СССР серп и молот золотого цвета, задний план — красного цвета. Вид первого флажка отсылает к флагу нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика — в белом круге на красном фоне. При этом флаги Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании изображены на карте в нормальном виде.

Ранее немецкий депутат осудил искажение истории и призвал к миру с Россией.

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