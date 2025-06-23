Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф прокомментировал переписку между спикером Госдумы России Вячеславом Володиным и президентом бундестага Юлией Клекнер. Заявление Мосдорфа опубликовало независимое издание Deutschland Kurier.

Мосдорф напомнил, что парламент России направил всем депутатам бундестага письмо, в котором подчеркивается, что между Россией и Германией существуют глубокие культурные, общественно-политические и исторические связи. А также указано, что в случае продолжения ФРГ поддержки действий против РФ, в частности, поставки крылатых ракет Taurus, страна столкнется с проблемами.

«Долгое время на это письмо не отвечали. Оно было направлено тогдашнему президиуму бундестага. Ответ последовал от Юлии Клекнер, и она, к сожалению, использовала его весьма примечательным образом — политически, односторонне, вплетя в текущую полемику», ─ отметил депутат от «АдГ».

Мосдорф обвинил Клекнер в «политической глупости», одностороннем подходе и игнорировании исторической ответственности Германии перед Россией. Он напомнил о жертвах СССР в 1945 году и роли Горбачева в объединении Германии в 1989. Также депутат поддержал призыв Володина к парламентам двух стран сделать все для предотвращения новой войны, подчеркнув необходимость диалога и осудив искажение исторической правды.

Кроме того, Мосдорф заявил, что освобождение концлагеря Аушвиц – это заслуга именно советских войск, в которых в большинстве сражались русские. «Говорить теперь, что это была «первая украинская фронтовая армия», и значит — исключительно украинцы, — это просто политически недальновидно. Это искажает историческую реальность, жертвенность, и саму суть нашего общего исторического опыта», – подчеркнул депутат.

Также Мосдорф отметил, что расследование событий 2022 года должно происходить на международном уровне, без односторонних обвинений. Он уверен – Европа отворачивалась от происходящего и не оказывала давления, чтобы Минские соглашения были выполнены обеими сторонами, хотя именно их реализация могла бы предотвратить конфликт. Теперь же важно возобновить диалог с Россией.

«У нас просто нет другого пути, кроме как возвращаться к сотрудничеству — через искусство, культуру, спорт, экономику», ─ подчеркнул депутат бундестага.