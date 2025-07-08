Посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издевкой над советским флагом

Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным советским флагом. Карта размещена в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

На соответствующей схеме советская оккупационная зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне. При этом на флаге СССР серп и молот золотого цвета, задний план — красного цвета. Вид первого флажка отсылает к флагу нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика — в белом круге на красном фоне.

При этом флаги Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании изображены на карте в нормальном виде, их изменения не коснулись.

Соответствующий пост посольство Германии опубликовало в 80-ю годовщину формирования земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и других в советской оккупационной зоне. Это событие произошло в 1949 году.

Ранее немецкий депутат осудил искажение истории и призвал к миру с Россией.