На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство ФРГ исказило на исторической карте флаг СССР

Посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издевкой над советским флагом
true
true
true
close
Telegram-канал «Посольство Германии в Москве»

Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным советским флагом. Карта размещена в официальном Telegram-канале дипломатической миссии.

На соответствующей схеме советская оккупационная зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне. При этом на флаге СССР серп и молот золотого цвета, задний план — красного цвета. Вид первого флажка отсылает к флагу нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика — в белом круге на красном фоне.

При этом флаги Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании изображены на карте в нормальном виде, их изменения не коснулись.

Соответствующий пост посольство Германии опубликовало в 80-ю годовщину формирования земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и других в советской оккупационной зоне. Это событие произошло в 1949 году.

Ранее немецкий депутат осудил искажение истории и призвал к миру с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами