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В РФПИ раскрыли план по подрыву репутации Трампа при помощи «семян лжи» о России

Дмитриев: команда Клинтон посеяла «семена лжи» о России, чтобы подставить Трампа
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Rick Wilking/Reuters

Команда бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон после поражения на президентских выборах в 2016 году пыталась подорвать репутацию Дональда Трампа, посеяв «семена лжи» о его связях с РФ. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Команда Хиллари Клинтон посеяла семена клеветы о России, чтобы подорвать репутацию Дональда Трампа, что привело к многолетней лжи, лживым рассказам в СМИ и расколу», — написал Дмитриев на фоне новостей о начале уголовного расследования в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на источники в минюсте США сообщил о начале расследования в отношении бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

По данным канала, дело связано с возможными нарушениями, допущенными при расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией и вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. Следователи проверят, давали ли Бреннан и Коми ложные показания.

3 июля ЦРУ опубликовало доклад, в котором указывается, что отчет американских разведслужб о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был подготовлен с нарушениями и мог быть политически мотивирован.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.

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