Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал «клятвой ненависти» угрозы Европейского союза ввести новые жесткие санкции в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Константинов заявил, что пришло время странам Евросоюза прекратить «демонизировать» России и представлять ее в информационном пространстве как «врага».

«Они (власти ЕС. — прим. ред.) монолитно утверждают санкции и угрожают новыми, которые являются жертвоприношением участников их клана, клятвой ненависти России», — высказал свое мнение парламентарий.

По его словам, антироссийский курс ЕС является путем в бездну.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.