В подполье назвали гражданские объекты в Херсонской области, где укрылись ВСУ

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском сопротивлении Херсона.

«Они (ВСУ — «Газета.Ru») заняли подвальные помещения Института орошаемого земледелия Национальной академии аграрных наук Украины в Надднепрянском», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает агентство, в его распоряжение попали координаты и других гражданских объектов, где находятся подразделения ВСУ.

Подпольщик также рассказал, что украинские военнослужащие разместили антенны и системы связи в недостроенном жилом доме в Херсоне. Пункт управления при этом находится в подвале соседнего многоэтажного жилого дома.

«Украина продолжает прикрываться мирным населением для защиты от российских ударов», — заключил собеседник агентства.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские военнослужащие продолжают совершать рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в регионе.

По его словам, российские войска проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины. Сальдо отметил, что это является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

Ранее солдаты ВС РФ услышали голоса «упертых нацисток» в радиоперехватах ВСУ.