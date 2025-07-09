Макрон попросил сохранять контакт между разведками Франции и России

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил сохранять контакт с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом в эфире телеканала LCI заявил руководитель внешней разведки министерства обороны (DGSE) Николя Лернер.

Он подчеркнул, что имел возможность неоднократно общаться с Сергеем Нарышкиным, несмотря на закрытие дипломатических каналов. Последний разговор Лернера с Нарышкиным состоялся относительно недавно.

Глава DGSE отметил, что каналы связи между разведывательными службами никогда не закрывались, так как президент Франции придает такому сотрудничеству большое значение.

По словам Лернера, стороны содействуют друг другу в вопросах борьбы с терроризмом. Сотрудничество в борьбе с исламистским терроризмом, подчеркнул он, является необходимостью, негласным правилом. Поэтому спецслужбы продолжают передавать и получать информацию.

1 июля президент России Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор с Макроном.

Ранее Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина.