На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Макрон попросил сохранять контакт между разведками Франции и России

Глава DGSE Лернер: Макрон попросил сохранять контакт с СВР
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил сохранять контакт с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным. Об этом в эфире телеканала LCI заявил руководитель внешней разведки министерства обороны (DGSE) Николя Лернер.

Он подчеркнул, что имел возможность неоднократно общаться с Сергеем Нарышкиным, несмотря на закрытие дипломатических каналов. Последний разговор Лернера с Нарышкиным состоялся относительно недавно.

Глава DGSE отметил, что каналы связи между разведывательными службами никогда не закрывались, так как президент Франции придает такому сотрудничеству большое значение.

По словам Лернера, стороны содействуют друг другу в вопросах борьбы с терроризмом. Сотрудничество в борьбе с исламистским терроризмом, подчеркнул он, является необходимостью, негласным правилом. Поэтому спецслужбы продолжают передавать и получать информацию.

1 июля президент России Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор с Макроном.

Ранее Макрон призвал Трампа отреагировать на «цинизм» Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами