Политолог не исключил возобновления поставок оружия США Киеву после ревизии

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах передать Украине десять ракет для ЗРК Patriot. По его мнению, после того как США проведут аудит своих арсеналов на складах, полноценные поставки Киеву возобновятся.

«Я и раньше говорил, что эта остановка — никакое не прекращение (поставок оружия Украине. — «Газета.Ru»). Сейчас сам президент США Дональд Трамп говорит, что дал команду пересчитать все, что есть на складах. <...> Дальше поставки будут с увеличением», — сказал Кошкин.

При этом он подчеркнул, что дальнейшие поставки западного оружия Киеву никак не отразятся на ходе боевых действий.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

До этого США полностью приостановили передачу вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне при этом утверждают, что поставки временно остановлены для ревизии собственных запасов.

Ранее эксперт назвал популизмом заявление Трампа о поставках оружия Киеву.