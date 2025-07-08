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МИД РФ потребовал от посольства ФРГ извиниться за публикацию с искаженным флагом СССР

МИД РФ: посольство ФРГ должно извиниться за публикацию с искаженным флагом СССР
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Посольство Германии в России должно извиниться за публикацию карты послевоенной Европы с искаженным флагом СССР. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, публикацию уже удалили, но российская сторона «обязана понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало». Захарова не исключила, что причинами могли стать глупость сотрудников внешнеполитического ведомства ФРГ, сознательная попытка уравнять Третий Рейх и Советский Союз во Второй мировой войне.

«Третий вариант: в посольстве Германии уже давно перестали работать, а просто платят за аутсорсинг русскоязычным гражданам Украины или обменивают подобные фальшивки по бартеру на ракеты. Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — написала Захарова.

8 июля посольство ФРГ в Российской Федерации опубликовало в своем Telegram-канале карту оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным флагом СССР. На соответствующей схеме советская оккупационная зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне. При этом на флаге СССР серп и молот золотого цвета, задний план — красного цвета. Вид первого флажка отсылает к флагу нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика — в белом круге на красном фоне. При этом флаги Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании изображены на карте в нормальном виде, их изменения не коснулись.

Ранее Германию уличили в попытке развязать новую войну с Россией.

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