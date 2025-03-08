В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз

Туркмения готова поставлять свой газ в страны Европейского союза. Об этом заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews.
По его словам, в энергетическом секторе ЕС имеется колоссальный потенциал, он является одним из крупнейших в мире, поэтому интерес к нему возрастает.
«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа», — сказал Бердымухамедов, отметив, что одним из путей поставки может стать транскаспийский маршрут.
Чиновник подчеркнул, что Туркмения всегда выступала за налаживание полноценного энергетического партнерства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в стороны Запада. По его словам, создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, это позволит поддержать энергетическую безопасность и устойчивость на пространстве Евразии.
Председатель добавил, что Туркмения готова также поставлять в Евросоюз электроэнергию, сотрудничать в области «зеленой» и водородной энергетики, в использовании регенеративных источников энергии.
6 марта агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.
Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Туркмения прекратила поставки газа в Россию.