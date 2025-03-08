В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз

Бердымухамедов: Туркмения готова к работе с ЕС по вопросу поставки газа

Туркмения готова поставлять свой газ в страны Европейского союза. Об этом заявил председатель Халк маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу Euronews.

По его словам, в энергетическом секторе ЕС имеется колоссальный потенциал, он является одним из крупнейших в мире, поэтому интерес к нему возрастает.

«Туркменистан готов к тесной работе с европейскими партнерами по вопросу поставки природного газа», — сказал Бердымухамедов, отметив, что одним из путей поставки может стать транскаспийский маршрут.

Чиновник подчеркнул, что Туркмения всегда выступала за налаживание полноценного энергетического партнерства на Каспии, в том числе за прокладку подводных трубопроводов в стороны Запада. По его словам, создание подводной инфраструктуры отвечает экономическим требованиям прибрежных государств, это позволит поддержать энергетическую безопасность и устойчивость на пространстве Евразии.

Председатель добавил, что Туркмения готова также поставлять в Евросоюз электроэнергию, сотрудничать в области «зеленой» и водородной энергетики, в использовании регенеративных источников энергии.

6 марта агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Туркмения прекратила поставки газа в Россию.