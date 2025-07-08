На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили возможность возобновления сотрудничества России и ЕС

Депутат Новиков о сотрудничестве РФ с Европой: нельзя дважды войти в одну реку
true
true
true
close
Global Look Press

Несмотря на то что сейчас многие говорят о возможности возобновления российско-европейского сотрудничества, последние несколько лет негативно сказываются на доверии РФ к другим странам и на доверии европейских элит к самой России, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Так он прокомментировал слова президента Чехии, который допустил восстановление сотрудничества Европы с РФ.

«Есть давний древний принцип: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Под этим мы понимаем, что вода в реке меняется каждую секунду, поэтому корректировки в отношениях России и стран Европы в любом случае будут. Каждый получил определенный опыт, в большей степени негативный, конечно», — пояснил депутат.

С другой стороны, Новиков напомнил, что Россия переживала разные этапы в истории, когда даже враги становились партнерами.

«Мы вели войну с нацистской Германией, однако потом ГДР являлась одним из самых надежных союзников СССР в Европе. Войны, к сожалению, не только приходят в нашу жизнь, но и начинают новые периоды, новые этапы. Объективных же условий, чтобы Россия и Европа имели хорошие отношения, достаточно много», — заключил Новиков.

Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Павел заявил, что подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией, приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики.

Ранее в Госдуме ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами