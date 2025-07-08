Депутат Новиков о сотрудничестве РФ с Европой: нельзя дважды войти в одну реку

Несмотря на то что сейчас многие говорят о возможности возобновления российско-европейского сотрудничества, последние несколько лет негативно сказываются на доверии РФ к другим странам и на доверии европейских элит к самой России, заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Так он прокомментировал слова президента Чехии, который допустил восстановление сотрудничества Европы с РФ.

«Есть давний древний принцип: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Под этим мы понимаем, что вода в реке меняется каждую секунду, поэтому корректировки в отношениях России и стран Европы в любом случае будут. Каждый получил определенный опыт, в большей степени негативный, конечно», — пояснил депутат.

С другой стороны, Новиков напомнил, что Россия переживала разные этапы в истории, когда даже враги становились партнерами.

«Мы вели войну с нацистской Германией, однако потом ГДР являлась одним из самых надежных союзников СССР в Европе. Войны, к сожалению, не только приходят в нашу жизнь, но и начинают новые периоды, новые этапы. Объективных же условий, чтобы Россия и Европа имели хорошие отношения, достаточно много», — заключил Новиков.

Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Павел заявил, что подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией, приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики.

Ранее в Госдуме ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес Китая из-за сотрудничества с Россией.