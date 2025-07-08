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В Европе заговорили о компромиссах с Россией

Президент Чехии Павел заявил о возможном сотрудничестве Европы с Россией
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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. Его слова приводит украинская служба «Би-би-си».

Павел заявил, что «мы живем в реальности», и подход, основанный на «бесконечном конфликте» с Россией приведет к большим человеческим потерям и ущербу для европейской экономики. В связи с этим необходимо «с чего-то начать», считает политик.

По его словам, для начала нужно «усадить Россию за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении».

«После достижения мирного соглашения мы сможем начать восстановление Украины. И, возможно, в зависимости от того, как Россия отнесется к этому, вернуть Россию за стол переговоров о безопасности в Европе, обсуждать сотрудничество и бизнес, которые мы вели раньше. Но основным предварительным условием этого есть мир в Украине», — сказал Павел.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Россия должна будет «заплатить за ущерб», нанесенный Украине. Глава МИД ФРГ считает, что Москва якобы нарушила основополагающие принципы демократических свобод, поэтому Европа должна защищать их больше, чем когда-либо.

Ранее президент Чехии усомнился в скором мире на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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