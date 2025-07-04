В «Талибане» рассчитывают на официальное признание Вашингтоном

Боевики пришедшей к власти в Афганистане группировки «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) намерены добиться официального признания Соединёнными Штатами Америки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

«Талибан предложил ряд шагов на пути к признанию со стороны США, включая создание в Штатах офиса по типу посольства для решения афганских проблем», — говорится в материале.

По данным источников, Вашингтон потребовал от «Талибана» освобождения американца, который до сих пор остается в плену у боевиков. Сообщается, что такой жест должен поспособствовать развитию двусторонних отношений.

До этого глава политбюро в Катаре движения «Талибан», посол Афганистана в этой стране Сухейль Шахин заявил, что примеру России могут последовать другие государства и признать Исламский Эмират Афганистан, а также его власти в ближайшие недели или месяцы.

3 июля стало известно, что РФ первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан. При этом в российском министерстве иностранных дел отметили: официальное признание придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях.

Ранее в МИД России приняли копии верительных грамот у нового посла Афганистана.