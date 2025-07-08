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Приближенный Трампа оказался уроженцем СССР

Times of Malta: директор Белого дома по кадрам Гор оказался уроженцем СССР
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Директор Белого дома по кадрам Серхио Гор оказался уроженцем СССР. Его место рождения раскрыло издание Times of Malta.

«Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, СССР», — говорится в публикации.

По данным издания, в Белом доме многие начали задаваться вопросом о месте рождения Гора после отказа раскрывать его и фразы «это не Россия».

До этого издание The Washington Post выпустило материал о Горе, назвав его «возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали». В статье утверждается, что приближенный президента США Дональда Трампа якобы родился на Мальте.

До этого Трамп заявил, что Советский Союз «помог США» одержать победу во Второй мировой войне. Он также отметил, что Соединенные Штаты «единственная страна, кто не празднует победу». При этом глава Белого дома подчеркнул, что именно США выиграли эту войну.

Также Трамп призвал не забывать о потерях СССР в годы Второй мировой войны. По его словам, они составили «51 млн человек».

Ранее стало известно, что Трамп был возмущен увиденным в СССР и отказался строить Trump Tower в Москве и Ленинграде.

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