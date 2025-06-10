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Трамп заявил о помощи СССР в победе США во Второй мировой войне

Трамп: Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне
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Kevin Lamarque/Reuters

Советский Союз помог США одержать победу во Второй мировой войне. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы единственные, кто не празднует это (победу во Второй мировой войне. — «Газета.Ru»). Именно мы выиграли войну. Россия помогла [в этом]», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что нельзя забывать о потерях СССР в годы Второй мировой войны. По словам главы государства, они составили 51 млн человек.

В мае Трамп заявил, что Вторую мировую войну выиграли США. Политик отметил, что без американских военных весь мир «говорил бы на немецком и японском языках». При этом глава Белого дома пожаловался, что Штаты, в отличие от России и Франции, не празднуют победу над гитлеровской Германией. В российском МИД ранее объясняли заявления Трампа «частью внутренней боли» из-за того, что США перестали быть великими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объяснил, как пришел к выводу о решающем вкладе США в победу на фашизмом.

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