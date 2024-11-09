Дональд Трамп и его супруга Ивана на Дворцовой площади, 1987 год

«Какого черта я тут делаю?»: как Дональд Трамп побывал в СССР и предсказал крах Горбачева Почему Трамп был возмущен увиденным в СССР и отказался строить Trump Tower в Москве и Ленинграде

Избранный президент США Дональд Трамп не раз бывал в России и СССР. В конце 1980-х бизнесмен летал в Ленинград и Москву, надеясь приобрести там землю и построить отель. Что привело Трампа в ярость в Советском Союзе, почему он критиковал Михаила Горбачева и о чем говорил с властями Москвы в середине 1990-х — в материале «Газеты.Ru».

Как Трамп предсказал развал СССР

Впервые Дональд Трамп побывал в Советском Союзе в 1987 году, в разгар перестройки. Журнал Time сообщал, что миллиардер даже читал книгу советского лидера Михаила Горбачева «Перестройка», но нашел ее скучноватой.

В интервью журналу Playboy Трамп рассказывал, как отправился в СССР. Он летел «вскоре после того, как над Россией был сбит корейский самолет» — хотя инцидент с лайнером Boeing авиакомпании Korean Air Lines произошел в 1983 году, за четыре года до поездки бизнесмена в Советский Союз.

«Вот я [сижу] в своем самолете, когда мой пилот объявляет: «Мы летим над Советским Союзом», и я думаю про себя: «Какого черта я здесь делаю?» — рассказывал Дональд Трамп в интервью Playboy.

Посмотрев в иллюминатор, он увидел два советских реактивных истребителя, которые «направляли полет». При этом

Трамп «настоял, чтобы с ним летели два русских полковника», — так он чувствовал себя в большей безопасности, поскольку его пилот не очень хорошо говорил по-русски, а миллиардер «не хотел проблем со связью».

В Москву Трамп отправился, чтобы провести деловые переговоры о строительстве своего «огромного роскошного отеля прямо напротив Кремля». В своей книге «Искусство заключать сделки» он вспоминал, что идея вести бизнес в СССР возникла, когда он оказался соседом советского посла в США Юрия Дубинина на званом вечере.

В поездке в СССР Трампа сопровождала его первая жена Ивана. В Москву супруги прилетели 4 июля и отправились осматривать потенциальные участки для строительства «Трамп Тауэр».

«Меня сильно впечатлил энтузиазм советских представителей и их стремление заключить со мной сделку», — писал впоследствии Дональд Трамп. Предложение о совместном строительстве отеля исходило от советского Государственного комитета по иностранному туризму – Госкоминтуриста. Трамп еще в 1980-х был известен как владелец крупного гостиничного бизнеса и считался самым богатым предпринимателем на Восточном побережье США.

«Трамп может начать строить отели в СССР», — гласил заголовок в американской газете Philadelphia Inquirer.

Однако переговоры с советскими чиновниками прошли неудачно. Трамп заявил им, что базовая проблема советской системы — невозможность выкупить землю у правительства.

«Какое финансирование вы получите на строительство, где земля принадлежит чертовой родине-матери?» Они сказали: «Нет проблем, мистер Трамп. Мы договоримся об аренде», — рассказывал миллиардер.

Трамп настаивал, что ему нужна собственность на землю, а не аренда. Ему хотели предложить совместное советско-американское предприятие — но будущий президент США не принял это предложение всерьез.

Кроме Москвы Трамп с женой побывали в Ленинграде — посетили Петергоф, прогулялись по Дворцовой площади и зашли в Зимний дворец.

close Американский бизнесмен, миллиардер Дональд Трамп и его супруга Ивана во время посещения Петродворца, 1987 год Максим Блохин/ТАСС

«Я не был слишком впечатлен [СССР]. Советская система — катастрофа. Скоро вы увидите революцию, все признаки налицо: демонстрации, пикеты », — рассказывал он в 1990 году, за год до распада СССР.

По мнению Трампа, проблемой Горбачева была «недостаточно твердая рука», и Россия «вышла из-под контроля, и руководство СССР понимало это».

В 1990 году Дональд Трамп предсказал, что Михаила Горбачева свергнут , потому что «он проявил необычайную слабость». Однако он был замечательным лидером, полагал Трамп, потому что «разрушал СССР».

close Дональд Трамп с супругой Иваной в Эрмитаже, 1987 год Максим Блохин/ТАСС

Обсуждая возможный проект отеля, Трамп встречался с советскими чиновниками — обычно русские, отметил он, намного жестче и умнее американских должностных лиц. А отвечая на вопрос журналиста Playboy о том, как бы он вел себя на посту президента (еще в 1990 году), Дональд Трамп заявил, что он был бы жестким.

«Жесткость — это систематическая победа. Я бы очень сильно верил в военное превосходство. Я бы никому не доверял. Я бы не доверял русским; я бы не доверял нашим союзникам; у меня был бы огромный военный арсенал, я бы его усовершенствовал, я бы его понимал», — подчеркивал отельер.

Кроме того, Трамп сделал довольно жуткую ремарку о ядерном оружии.

«Я всегда думал о проблеме ядерной войны; это очень важная часть моих мыслей. Это окончательная, окончательная катастрофа, самая большая проблема этого мира, и никто не сосредотачивается на ее сути. Это немного похоже на болезнь. Люди не верят, что заболеют, пока не заболеют. Никто не хочет об этом говорить. Я считаю, что величайшая из всех глупостей — это вера людей в то, что этого никогда не произойдет, потому что все знают, насколько это будет разрушительно, поэтому никто не использует оружие. Что за чушь! »

Как Трамп хотел встретиться с Горбачевым

Газета The New York Times в 1987 году сообщала, что Трамп в Москве встретился с самим Горбачевым.

«В Москве Трамп встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым. Предполагаемой темой их встречи было возможное развитие роскошных отелей в Советском Союзе г-ном Трампом. Но и призывы г-на Трампа к ядерному разоружению были также хорошо известны русским», — гласила заметка.

Однако официально о встрече бизнесмена и Генерального секретаря ЦК КПСС ничего не известно. Впрочем, сообщает журнал Time, в 1988 году Горбачев намеревался посетить Нью-Йорк — чтобы встретиться с генсеком ООН, а также президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем — старшим.

В маршруте советского лидера значилась еще одна остановка — Trump Tower. По данным издания, Трамп пригласил Горбачева на ужин в своем небоскребе. Михаил Сергеевич согласился, и супружеские четы Трампов и Горбачевых должны были поужинать вчетвером.

Дональд Трамп заявил тогда Time, что он надеется выступить в качестве «представителя американского народа, показав коммунистическому лидеру все, что может предложить капитализм».

Но миллиардер и последний советский вождь так и не смогли встретиться, поскольку планы Горби поменялись. Впрочем, они увиделись на завтраке, который устроил Госдепартамент США.

close Предприниматель Дональд Трамп и президент СССР Михаил Горбачев (на переднем плане справа налево), Вашингтон, 9 декабря 1987 года Doug Mills/AP

Трамп в России 1990-х

Второй визит Дональда Трампа в Россию состоялся в конце 1996 года. Он приехал в Москву с представителями компании US Tobacco, совместно с которой планировал строить в российской столице элитный жилой комплекс для бизнесменов-экспатов.

В декабре Трамп встретился с вице-премьером правительства Москвы Владимиром Ресиным. Они снова обсуждали проект небоскреба Trump Tower — американский предприниматель был готов вложить в проект до $300 млн.

Московские власти предложили Трампу принять участие в готовившейся тогда реконструкции старых советских гостиниц — «Россия» и «Москва». Газета «Коммерсантъ» называла Трампа «строительным гуру и любимцем американской прессы».

«Дональд Трамп как раз знаменит именно своим умением на голом энтузиазме вытягивать «мертвые» проекты. <...> Обдумывать предложение московских властей Трамп будет месяц», — говорилось в заметке. Однако Трамп отказался.

В Москве в 1997 году Дональд встречался также со скульптором Зурабом Церетели. Бизнесмен хотел заказать у Церетели гигантскую статую Христофора Колумба и поставить ее на Гудзоне в Нью-Йорке . Стоить 22-метровая статуя должна была $10 млн.

Нью-йоркский мэр Руди Джулиани заявил, что «считает своей обязанностью предотвратить «церетелизацию» Нью-Йорка».

close Дональд Трамп и обладательница титула «Мисс Вселенная – 2012» Оливия Калпо перед финалом конкурса «Мисс Вселенная – 2013» в Крокус Сити Холле в Москве Екатерина Чеснокова/РИА Новости

А в 2013 году Трамп прилетал в Москву на конкурс «Мисс Вселенная» к своим партнерам Аразу и Эмину Агаларовым и выступал в Крокус Сити Холле. Но это уже совсем другая история.