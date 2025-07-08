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Байден и Клинтон опередили Трампа в рейтинге политиков США

Newsweek: Байден и Клинтон значительно обходят Трампа в рейтинге политиков США
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Ken Cedeno/Reuters

Экс-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон значительно обходят нынешнего президента Дональда Трампа в рейтинге популярных американских политиков по состоянию на второй квартал 2025 года. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на рейтинг компании YouGov.

Согласно публикации, Трамп находится в списке самых популярных политиков на 17 месте — 37% взрослых имеют о нем положительное мнение. Клинтон находится на шестом месте рейтинга с 47%, а Байден — на девятом с 38%.

Лидером опроса стал 39-й президент США Джимми Картер с поддержкой 62%. На втором месте — 44-й президент Барак Обама, получивший 61%. Замыкает тройку бывший губернатор Калифорнии от Республиканской партии Арнольд Шварценеггер с 55% голосов.

В конце июня сенатор из рядов Демократической партии Крис Мёрфи призвал конгресс поскорее принять законопроект, который лишит президента США Дональда Трампа полномочий втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее в России заявили, что Маск метит на место Трампа.

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