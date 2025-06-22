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Сенатор Мёрфи призвал лишить Трампа полномочий

Сенатор Мёрфи призвал конгресс лишить Трампа полномочий втягивать США в конфликт
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James Lawler Duggan/Reuters

Сенатор из рядов Демократической партии Крис Мёрфи призвал конгресс поскорее принять законопроект, который лишит президента США Дональда Трампа полномочий втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке. С таким обращением он выступил в социальной сети X.

«Дональд Трамп, слабый и опасно безрассудный президент, поставил Соединенные Штаты на путь войны на Ближнем Востоке, которую страна не хочет, закон не разрешает, и наша безопасность не требует», — заявил он.

По словам Мёрфи, втягивание в войну может привести к бесчисленным потерям среди граждан США и тратам в триллионы долларов. Сенатор подчеркнул, что предположения Белого дома относительно эффективности военных действий на Ближнем Востоке почти всегда ошибочны, и подстрекатели к войне, которые подтолкнули Трампа к бомбардировкам, «умеют начинать конфликты, но никогда не знают, как их закончить».

До этого сообщалось, что Трамп заблаговременно уведомил руководителей фракций Республиканской партии в обоих палатах конгресса об ударах по Ирану, а сенаторов-демократов предупредил об ударах незадолго до публичного сообщения об атаках. После ударов демократка Окасио-Кортес назвала их основанием для импичмента Трампа.

Ранее Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.

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