Сенатор Мёрфи призвал лишить Трампа полномочий

Сенатор из рядов Демократической партии Крис Мёрфи призвал конгресс поскорее принять законопроект, который лишит президента США Дональда Трампа полномочий втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке. С таким обращением он выступил в социальной сети X.

«Дональд Трамп, слабый и опасно безрассудный президент, поставил Соединенные Штаты на путь войны на Ближнем Востоке, которую страна не хочет, закон не разрешает, и наша безопасность не требует», — заявил он.

По словам Мёрфи, втягивание в войну может привести к бесчисленным потерям среди граждан США и тратам в триллионы долларов. Сенатор подчеркнул, что предположения Белого дома относительно эффективности военных действий на Ближнем Востоке почти всегда ошибочны, и подстрекатели к войне, которые подтолкнули Трампа к бомбардировкам, «умеют начинать конфликты, но никогда не знают, как их закончить».

До этого сообщалось, что Трамп заблаговременно уведомил руководителей фракций Республиканской партии в обоих палатах конгресса об ударах по Ирану, а сенаторов-демократов предупредил об ударах незадолго до публичного сообщения об атаках. После ударов демократка Окасио-Кортес назвала их основанием для импичмента Трампа.

Ранее Пезешкиан на встрече с лидером ХАМАС Ханией заявил о скором уничтожении Израиля.