Эксперт назвал популизмом заявление Трампа о поставках оружия Киеву

Заявление президента США Дональда Трампа о намерении передать Украине «больше оружия» — ни что иное как популизм. Такое мнение в интервью aif.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Думаю, никаких поставок оружия не будет, это не более чем заявление, которое успокаивает встревоженные умы в Киеве. <...> Поэтому слова Трампа в данном случае носят характер популизма и не подтверждаются реальными объективными обстоятельствами», — сказал эксперт.

По его мнению, США сосредоточатся на восполнении собственных арсеналов и укреплении военного потенциала Израиля. При этом он не исключил, что Пентагон начнет в больших количествах продавать оружие Европе, которая в свою очередь будет осуществлять поставки Киеву.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

По информации американской газеты Politico, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля. Известно также, что спецпосланник президента США Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10-11 июля).

Ранее в России предсказали передачу Украине небольшой партии ракет от США.